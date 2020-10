Modeschule: Haareschneiden wie im Operationssaal

Unter strengen Auflagen hat die Halleiner Modeschule nicht nur den Schulbetrieb wieder gestartet, sondern auch die "Arbeit am lebenden Modell". Ein wichtiger Teil des Unterrichts - aber auch momentan ein enormer Aufwand.

"Wir müssten eigentlich ein Zusatzfach ,Hygiene' einführen", schmunzelt Modeschuldirektorin Elke Austerhuber. Denn nicht nur für den normalen Schulbetrieb, sondern vor allem für den hauseigenen Styling-Salon, der seit dieser Woche wieder geöffnet ist, muss die Schule strengste Auflagen erfüllen: "Es gibt eine eigene Werkstättenverordnung und Protokolle, wer wo sitzt. Alle Kunden werden an der Eingangstür abgeholt, alle Daten werden erfasst. Kunden wie Schülerinnen müssen Maske oder Gesichtsschutz tragen. Im Salon werden weniger Plätze belegt, und es gibt ein Einbahn-System, um Berührungspunkte zu vermeiden. Jede Schülerin hat ihr eigenes ,Werkzeug', das nach jedem Kunden desinfiziert wird, ebenso wie die Plätze", zählt Austerhuber auf und lacht: "Ich fühle mich manchmal wie in einem Operationssaal, jede Woche müssen wir Inventur machen, wie viele Handschuhe, Desinfektionsmittel etc. noch da sind."

"Manche Schülerinnen bauen sich eine Stammkundschaft auf"

Der Aufwand müsse aber sein, betont sie, einerseits wegen der Kunden: "Manche Schülerinnen bauen sich, wie in einem normalen Laden, eine Stammkundschaft auf. Auch heuer haben die Leute schon angerufen, wann es wieder Termine gibt. Und je genauer wir das machen, desto sicherer fühlen sich alle."

Andererseits ist die praktische Ausbildung der künftigen Friseurinnen und Stylistinnen ein essenzieller Bestandteil des Lehrplans in der 2015 eingeführten "Höheren Lehranstalt für Hairstyling, Visagistik und Maskenbildnerei" : "Das Ministerium legt sehr viel Wert darauf, immerhin bekommen unsere Absolventinnen auch die Gewerbeberechtigung. Schlimmstenfalls könnten wir diesen Teil der Ausbildung später nachholen."

Für alle Fälle vorgesorgt

Sollte die Corona-Ampel für die Schulen auf Organ springen und der Salon geschlossen werden, ist die Schule auf alle Eventualitäten vorbereitet: 1200 Frisierköpfe sind kürzlich geliefert worden. "Aber die Arbeit am lebenden Modell ist dadurch natürlich nicht zu ersetzen."