Möbel wie zu Omas Zeiten sind bei Salzburgern gefragt

Nachhaltig und schön: In Salzburg-Nonntal finden Nostalgiker Vintage und Design aus den 1950er- und 1960er-Jahren.

Kaum setzt man einen Fuß in das Geschäft von Stefan Podlogar und Roswitha Dean in Salzburg-Nonntal, fühlt man sich wie daheim. Bilder von Besuchen bei der Oma tauchen auf und mit ihnen die Erinnerung an Nierentische, Resopalplatten, Küchenuhren aus Porzellan und unbeschwerte Kindertage. Der Schauraum im Erdgeschoß von Podlogars Elternhaus trägt den Namen "zeitgeist" und steckt voller originaler Möbel, Leuchten und Accessoires aus den 50er- und 60er-Jahren. Da und dort lassen auch die Siebziger grüßen.

"Schon als Jugendlicher ...