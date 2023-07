Möbelpacker getötet: Ermittler beauftragten den Kriminalpsychologen Thomas Müller

In einer ungelösten Mordermittlung in Salzburg soll nun ein Gutachten des bekannten Kriminalpsychologen Thomas Müller neue Hinweise liefern. Stefan M. wurde zwischen dem 30. und 31. Mai in seiner Wohnung im Salzburger Stadtteil Schallmoos erschlagen.

BILD: SN/FMT PICTURES/WOLFGANG MOSER-ENG Schauplatz des Geschehens war ein Mehrparteienhaus an der Gabelsbergerstraße in Salzburg-Schallmoos.