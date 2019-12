Die 20-jährige Miriam Buchsteiner aus Radstadt betreut bei ihrem Freiwilligeneinsatz in Südindien benachteiligte Kinder.

"Viele Eltern schicken ihre Kinder ins Internat zu uns in Gedilam (Tamil Nadu)", erzählt Miriam Buchsteiner, "in der Hoffnung, ihnen so bessere Bildung zu ermöglichen. Bei manchen ist das Internat auch die einzige Möglichkeit einer schulischen Ausbildung, da es im ...