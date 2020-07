Möglicher Absturz: Suchaktion im Watzmanngebiet

Im Bereich der Südspitze des Watzmann und im Wimbachgries nahe der Grenze zu Salzburg suchen Einsatzkräfte seit Montagvormittag einen möglicherweise abgestürzten Alpinisten.

Wie die Berchtesgadener Polizei in einer Aussendung mitteilte, ging am Montag gegen zehn Uhr bei der Rettungsleitstelle Traunstein (Notruf 112) ein Hilferuf mittels einer Alpin-SOS-App ein. Ob, und wenn ja, wieviele Personen möglicherweise an der Watzmann-Südspitze in den Berchtesgadener Alpen abgestürzt sind, war vorerst nicht bekannt.

Mitglieder der bayerischen Bergwacht und ein Einsatzteam des Salzburger Notarzthubschraubers "Christophorus 6" führten Suchmaßnahmen durch, so die Polizei. Im Rahmen der bisherigen Befragungen seien zwei männliche Personen, eventuell Bergläufer genannt worden, die möglicherweise den Absturz mitbekommen haben. Die beiden Bergläufer waren im Wimbachgries unterwegs und wollten laut Polizeierkenntnissen von der Grieshütte zurück ins Tal zur Wimbachbrücke in die Ramsau laufen. Da die beiden Läufer eventuell nähere Angaben zur genauen Örtlichkeit des vermuteten Absturzes machen können, ersucht die Polizei diese dringend, sich zu melden (PI Berchtesgaden, Tel. 0049/8652/94670).



Quelle: SN