Möglicher Drogenhandel: Zeugen alarmierten die Polizei

Zeugen meldeten in Bischofshofen am Sonntag einen möglichen Drogenhandel in Bischofshofen. Vor einer Arztpraxis sei augenscheinlich mit Drogen gedealt worden. Die Polizei kontrollierte mehrere Personen. Bei einem 20-Jährigen stellten die Polizisten etwa 40 Gramm Cannabiskraut fest - verpackt in zehn separate Plastikpäckchen.

Der Beschuldigte wird wegen Erwerb, Besitz, Konsum sowie Weitergabe von Suchtgift bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.