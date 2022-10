Am Samstagabend suchten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Wasserrettung in Bad Gastein nach einem möglichen Vermissten. Hilfeschreie waren gehört und ein Fahrrad am Ufer der Gasteiner Ache gefunden worden. Allerdings liegt bis dato auch keine Vermisstenanzeige bei der Polizei vor. Um 23 Uhr wurde die Suche nach Information der Feuerwehr ergebnislos abgebrochen und wird vorläufig auch nicht fortgesetzt.