Dort, wo zuletzt die Firma Porsche neue und gebrauchte Autos verkaufte, entsteht die Mooncity. Der Autokonzern will damit die Vorteile der E-Mobilität zeigen und erlebbar machen.

An Elektrofahrzeugen wird so schnell kein Weg vorbeiführen. Davon ist man bei Porsche überzeugt und will deshalb die Akzeptanz und Notwendigkeit von neuen Mobilitäts- und Antriebs-Techniken forcieren. "Wenn die CO2-Werte sinken sollen, dann müssen beispielsweise Elektroautos auch gekauft werden", erklärt ...