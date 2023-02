Monika Hopfgartner ist die erste Gauobfrau

Der Veranstaltungssaal des Kirchenwirtes in Puch war bis auf den letzten Platz gefüllt. Der langjährige Obmann Edi Leitern hat seine Funktion an Monika Hopfgartner übergeben. Die 31-jährige Scheffauerin ist die neue Gauobfrau im Tennengau.

Die einen haben mit Freude aufgehört und die anderen mit Freuden begonnen: Monika Hopfgartner (31) aus Scheffau ist die erste Gauobfrau der Tennengauer Heimatvereine. Die Wahl fiel am Jahrtag des Gauverbandes vergangenen Sonntag beim Kirchenwirt in Puch einstimmig aus. Hopfgartner folgt Eduard Leitner nach. Der Pucher übergab sein Amt nach 16 Jahren in jüngere Hände.

Hopfgartner war als Jugendreferentin und ab 2016 als Schriftführerin im Gauverband der Tennengauer Volkskultur tätig. Bei ehrenamtlichen Funktionen wird es immer schwieriger, Nachfolger ...