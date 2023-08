Montessori Kinderhaus Zwergerlgarten: Junge "Spürnasen" erforschen die Natur

Seit Anfang August bietet der Parscher Kindergarten eine eigene "Spürnasenecke".

"Die Spürnasenecke bietet Kindern die Möglichkeit, ihre Interessen und Begabungen für unterschiedliche technische und naturwissenschaftliche Bereiche zu entdecken", erklärt die interimistische Leiterin des Parscher Kindergartens, Silvia Haginger, die besonders glücklich über die Vielfalt der Experimente ist. Unter dem Motto "Die Natur erforschen" können Kinder zwischen drei und sechs Jahren seit Anfang August ihrer Neugierde nachgehen. Die speziell dafür entwickelten Forscherutensilien und Möbel aus den MINT-Themengebieten (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) wurden an der FH Salzburg Campus Kuchl entwickelt. In fast 100 Experimenten mit Fragen aus den Bereichen Naturwissenschaft und Technik können die Kinder ihrem natürlichen Forschungsdrang nachgehen und eigenständig die Welt erkunden.

Das Projekt wurde zum Großteil von engagierten Eltern und Sponsoren finanziert. Sie sehen das Projekt auch als Investment für die Zukunft.

Investment für die Zukunft: Begabungen früh entdecken

"Je früher wir Kinder mit Naturwissenschaften und Technik in Berührung bringen, desto besser. Wir geben ihnen dadurch die Chance, ihre Umwelt besser begreifen zu können und in ihnen schlummernde Begabungen zu entdecken", meint Investor Michael Steinwender von Studio Steinwender. Er sieht hier zudem einen neuen Ansatz, den Mangel von Fachkräften zu bekämpfen, indem frühzeitig Talente gefördert werden. Das Projekt kommt gut bei den jungen Forscherinnen und Forschern an. Nach den Pädagoginnen des Kinderhauses sei ihre Begeisterung und der Enthusiasmus bemerkenswert. "Sie vertiefen sich so lange in ein Experiment, bis sie eine Lösung gefunden haben."