Moped kollidierte auf Wolfgangsee-Bundesstraße mit Auto: Zwei Jugendliche verletzt

Bei der Kollision in Guggenthal wurden der 17-jährige Mopedlenker und seine 14-jährige Mitfahrerin vom Auto einer 52-jährigen Frau erfasst.

Zu dem Unfall kam es am Donnerstagnachmittag in Guggenthal im Gemeindegebiet von Koppl. Die 52-jährige Autolenkerin, eine Serbin, war mit ihrem Pkw auf der Wolfgangsee Bundesstraße in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs. Der 17-jährige Mopedlenker wollte auf die Wolfgangsee-Bundsstraße biegen - sein Zweirad kollidierte dabei mit dem Auto der Frau. Der Bursch aus dem Flachgau und seine 14-jährige Mitfahrerin kamen dabei zu Sturz und wurden unbestimmten Grades verletzt ins Spital gebracht. Die durchgeführten Alkotests verliefen negativ.

Quelle: SN