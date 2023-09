Moped-Lenker von alkoholisiertem Pkw-Lenker erfasst und auf Straße geschleudert

Ein alkoholisierte Autofahrer erfasste einen 15-jährigen Mopedlenker. Dieser wurde auf das Auto geschleudert und schwer verletzt.

Am Montag ereignete sich gegen 20.35 Uhr in der Salzburger Alpenstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem 15-jährigen Moped-Lenker und einem 37-jährigen Pkw-Lenker aus Österreich Der Pkw-Lenker fuhr auf der Alpenstraße von Anif kommend Richtung Stadt Salzburg hinter dem Moped-Lenker. Dieser verringerte seine Fahrgeschwindigkeit, um einen von rechts kommenden O-Bus ausfahren zu lassen, wobei es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Auffahrunfall kam und der Pkw-Lenker den 15-Jährigen von hinten erfasste. Durch den Aufprall wurde der Moped-Lenker zirka 50 Meter weit nach vorne geschleudert. Bei dem Zusammenprall wurde der Mopedlenker auf die Motorhaube und auf die Windschutzscheibe geschleudert. Der Zweiradlenker wurde dabei schwer verletzt und wurde vom Roten Kreuz Salzburg umgehend ins UKH eingeliefert. Der Moped-Lenker trug einen Helm. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Ein durchgeführter Alkotest ergab beim Moped-Lenker einen Wert von 0,00 Promille. Beim Pkw-Lenker fiel der Alkotest mit einem Wert von 1,64 Promille allerdings positiv aus. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Es erfolgt eine Anzeigeerstattung an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde und die Staatsanwaltschaft.