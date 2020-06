Mopedlenker bei Unfall mit Pkw verletzt

Pkw und Moped kollidierten im Bereich des Kreisverkehrs.

Am 28. Juni 2020 kam es am Nachmittag zu einem Zusammenstoß beim Kreisverkehr in der Nußdorferstraße in der Stadt Salzburg. Ein 15-jähriger Mopedlenker aus Hallein und ein 37-jähriger Pkw-Lenker aus der Stadt Salzburg kollidierten im Bereich des Kreisverkehrs Nußdorferstraße. Der Mopedlenker stürzte und zog sich mehrere Brüche im Bereich des rechten Armes zu. Er wurde von der Rettung zur weiteren Versorgung in das Uniklinikum Salzburg gebracht.

Quelle: SN