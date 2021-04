Mopedlenker ohne Helm stürzte schwer

24-jähriger Lungauer fuhr auf Hinterrad und kam ins Schleudern.

Mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Moped stürzte ein 24-jähriger Mann am Sonntag in St. Andrä im Lungau schwer. "Vermutlich um seinen anwesenden Freunden zu imponieren, ist er mit dem Moped nur auf dem Hinterrad gefahren und trug dabei keinen Helm", heißt es im Bericht der Exekutive. Dabei kam der Mann ins Schleudern, stürzte und schlug mit dem Kopf gegen eine Gartenbank. Der Lungauer erlitt laut Polizei Kopfverletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Landeskrankenhaus Tamsweg gebracht, wo er in künstlichen Tiefschlaf versetzt wurde.