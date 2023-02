15-Jähriger Lungauer von Polizeiauto überrollt: Prozess in Tamsweg gestartet

In Tamsweg steht am Mittwoch ein Polizist vor Gericht. Er soll am 18. November 2021 während seines Dienstes fahrlässig gehandelt haben. Dabei kam ein jugendlicher Einheimischer zu Tode.

Am Bezirksgericht Tamsweg findet am Mittwoch der Prozess nach dem Tod eines 15-Jährigen aus St. Andrä im Lungau statt. Der Jugendliche kam am Abend des 18. November 2021 mit seinem Moped auf einem Feldweg zwischen St. Andrä und Göriach zu Sturz. Eine Polizeistreife hatte den Jugendlichen verfolgt und war ihm auf den Feldweg nachgefahren. Als der 15-Jährige plötzlich stürzte, überfuhr ihn der VW-Bus der Polizeistreife. Die Beamten versuchten noch, den Burschen zu reanimieren, doch der Jugendliche starb an den Folgen ...