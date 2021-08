Mopeds in Tiefgarage angezündet: Mehrparteienhäuser in Liefering evakuiert

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Berufsfeuerwehr Salzburg wurde in der Nacht auf Donnerstag zu einem Garagenbrand in der Wagingerstrasse in Liefering gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei Mopeds in einer Tiefgarage angezündet wurden und komplett ausbrannten. Durch einen Schacht bahnte sich das Feuer einen Weg nach außen und entzündete so auch die Fassade der Wohnanlage. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden, jedoch wurde die Entlüftung zu einem Problem. Zwei Mehrparteienhäuser wurden zur Sicherheit evakuiert, bis die Garage komplett von den Gasen befreit war. Das Rote Kreuz musste zwei Personen behandeln, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.