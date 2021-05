Mopedunfall: Freundinnen blieben auf der Straße liegen

Bei einem Sturz mit einem Moped sind am Samstagabend in Zell am See zwei Jugendliche verletzt worden. Das teilte die Polizei in einer Presseaussendung mit. Eine 15-jährige Pinzgauerin fuhr mit ihrem Moped gemeinsam mit ihrer am Sozius befindlichen 16-jährigen Freundin in eine Kurve ein und verlor aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Dadurch kamen beide zu Sturz und blieben laut Polizei verletzt auf der Straße liegen. Passanten leisteten Erste Hilfe, die Jugendlichen wurden in das Spital gebracht.