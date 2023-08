Bluttat erschüttert heile Welt: "Das kann hier niemand fassen"

Zum 18. Tötungsdelikt mit einer Frau als Opfer in Österreich in diesem Jahr ist es am Montag in Lamprechtshausen gekommen. Eine zweifache Mutter starb, ihr Ehemann tötete sich anschließend selbst.

BILD: SN/CHRIS HOFER Mordverdacht in Salzburg: Absperrbänder der Polizei vor dem Reihenhaus in Lamprechtshausen – hier hat sich wohl in der Nacht auf Montag die Bluttat an der zweifachen Mutter ereignet.

Bei Andrea Pabinger läutet an diesem Dienstagmorgen sehr oft das Telefon. Seit September 2017 ist die 56-Jährige Bürgermeisterin der 3500 Einwohner zählenden Gemeinde Lamprechtshausen im nördlichen Flachgau. Pabinger muss an diesem Dienstag viele Termine wahrnehmen, oft telefonieren und dabei immer ...