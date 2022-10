Mord in der Kaigasse: Salzburger Polizist berät Buchautor bei Krimi

Der Salzburger Polizei-Chefinspektor Hans Wolfgruber stand dem Autor Ernst Kaufmann für seinen Kriminalroman "Blanke Gier" ein Jahr beratend zur Seite. Die Polizeiarbeit soll im Buch möglichst realitätsgetreu dargestellt werden.

Der österreichische Regisseur und Autor Ernst Kaufmann stellte am Donnerstagabend in der Landespolizeidirektion Salzburg sein neues Buch vor. Über Kriminalpolizisten aus Literatur und Filmen sagte er: "Die meisten fiktiven Ermittler sind betrunken oder kaputte Typen." Auf den beratenden Chefinspektor Hans Wolfgruber trifft das natürlich nicht zu. Anders sei das auch bei seinem neuen Buch "Blanke Gier". Der Protagonist des Krimis, Inspektor Martin Ruprecht, ist ein "ganz normaler Typ". Es gibt laut Kaufmann sehr viele fiktive Ermittler, die so nicht der ...