Mord in Salzburg seit einem Jahr ungeklärt: Polizei bittet um Mithilfe

Nach dem gewaltsamen Tod einer 81-jährigen Frau in Salzburg-Maxglan konnte die Polizei viele Spuren sichern, die aber nicht zugeordnet werden konnten. Jetzt will man wissen, ob jemandem der Stoff bekannt vorkommt, in den die Frau eingewickelt war.

Vor fast genau einem Jahr wurde eine 81-jährige Salzburgerin in ihrer Wohnung in Salzburg-Maxglan ermordet. Die Frau wurde am 30. August tot aufgefunden, sie wies zahlreiche Stichverletzungen auf. Der Mord dürfte sich zwei Tage davor ereignet haben. Bis heute ist der Fall ungeklärt. Zwar sicherte die Polizei damals zahlreiche Finger- und Schuhabdrücke sowie DNA-Spuren. Diese werden auch laufend mit erkennungsdienstlich behandelten Tätern in nationalen und internationalen Datenbanken abgeglichen, bis jetzt gab es aber noch keinen Treffer.

Stoffbahn soll entscheidenden Hinweis liefern

Die Ermittlungen werden laut Polizei auch deshalb erschwert, weil die Frau sehr zurückgezogen lebte. Nun hofft die Polizei, mit Hinweisen aus der Bevölkerung neue Erkenntnisse zu gewinnen. Konkret bittet man um sachdienliche Hinweise zu einer Stoffbahn, in welche die Frau eingewickelt war. Dabei handelt es sich um einen grau gemusterten Stoff mit einer Gesamtlänge von acht Metern und einer Breite von 1,5 Metern. Derzeit sei noch unklar, ob der Stoff bereits in der Wohnung des Opfers gewesen oder vom Täter an den Tatort mitgebracht worden sei.

Sollte jemand sachdienliche Hinweise zur Herkunft dieses Stoffs machen können, sind diese jederzeit an den Dauerdienst des Landeskriminalamts Salzburg unter +43 59133 50 3333 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.