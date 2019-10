Am Dienstag begann am Salzburger Landesgericht der Mordprozess um eine junge Verkäuferin, die im Oktober 2018 erschossen wurde. Hauptbeschuldigter fand keine Erklärung für die Tat.

Nach der Tötung einer 20-jährigen Verkäuferin am 20. Oktober 2018 in Zell am See ist der Prozess gegen zwei 18-jährige Burschen aus dem Pinzgau heute, Dienstag, am Landesgericht Salzburg gestartet. Dem etwas jüngeren, geständigen Erstangeklagten wird Mord vorgeworfen, dem nicht ...