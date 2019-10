Mord in Zell am See: "Ihre Schreie, die höre ich jede Nacht"

Am Dienstag hat am Salzburger Landesgericht der Mordprozess um eine junge Verkäuferin begonnen, die im Oktober 2018 erschossen wurde. Der Hauptbeschuldigte gab zu, die tödlichen Schüsse abgegeben zu haben, lieferte aber keine Erklärung dafür. Der Zweitangeklagte stritt eine Beteiligung an der Tat ab.

