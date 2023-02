Mord, Suizid oder Messie: Wenn die Tatortreiniger kommen

Was in Fernsehkrimis nach einem Mord dargestellt wird, ist eher harmlos im Vergleich zur Realität. Nach Mord, Suizid oder in Messie-Wohnungen kommen Spezialisten, um Schmutz und Gestank loszuwerden.

SN/sw/css Maske und Schutzanzug sind Grundausstattung für Eren Uygur