Drama in Lamprechtshausen: Obduktionen bestätigen laut Polizei den Tathergang

In den Ermittlungen nach dem Familiendrama in Lamprechtshausen (Eltern zweier Kleinkinder sind tot) hat sich für die Polizei zumindest der Tathergang bestätigt. Ein Motiv gibt es nach wie vor nicht.

Ermittler am Tatort in Lamprechtshausen.

Noch am Dienstag sind am gerichtsmedizinischen Institut der Universität Salzburg die von der Staatsanwaltschaft Salzburg angeordneten Obduktionen der getöteten 35-jährigen Frau und ihres 41-jährigen Ehemannes erfolgt. Er soll - wie berichtet - seine Gattin in der Nacht auf Montag im gemeinsamen Reihenhaus im Ortszentrum von Lamprechtshausen erschlagen haben. Danach fuhr der Mann in die Stadt Salzburg, wo er in den frühen Morgenstunden sich selbst das Leben nahm.

Der Hergang dieses schrecklichen Geschehens ist für die Polizei nun bestätigt. In einer Mitteilung am Mittwoch hieß es, dass "die jeweiligen Todesursachen mit dem polizeilich festgestellten Geschehen in Einklang zu bringen waren."

Die beiden Leichname wurden von der Staatsanwaltschaft Salzburg zur Beerdigung freigegeben. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Salzburg zum Motiv, die Suche nach der Tatwaffe sowie die Spurenauswertungen dauern derzeit noch an. Die Recherchen der Polizei nach einem Motiv gestalten sich sehr schwierig. Die Familie galt nach außen intakt, das Paar selbst war polizeilich völlig unbekannt, sprich: es gab keinerlei polizeirelevanten Vorfälle. Ein das Motiv erläuternder Abschiedsbrief liegt darüberhinaus bislang nicht vor.

Das Paar hinterlässt zwei minderjährige und noch nicht schulpflichtige kleine Kinder. Diese befanden sich zum Zeitpunkt der Tragödie bei Verwandten außerhalb von Lamprechtshausen. Die Eltern der Kleinen arbeiten im Pflegedienst an den Salzburger Landeskliniken. Schon allein wegen Dienstschicht-Überschneidungen war es nicht ungewöhnlich, dass etwa Großeltern in diesen Zeiten die Betreuung der Kinder übernahmen.