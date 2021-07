Mord-Verurteilung der Witwe von Pongauer Promi-Wirt ist rechtskräftig

OGH wies jetzt die Nichtigkeitsbeschwerde der 32-jährigen Frau gegen den im zweiten Rechtsgang erfolgten Mord-Schuldspruch zurück.

Am 3. März 2019 war ein bekannter Flachauer Wirt - er betrieb die gern von Promis besuchte Aprés-Ski-Hütte Lisa Alm und das Hotel Lisa - in der Hotelküche verblutet. Er starb infolge eines Messerstichs in den linken Brustbereich. Knapp zweieinhalb Jahre später steht fest: Der Gastronom (57) wurde damals von seiner Gattin vorsätzlich getötet. Der Oberste Gerichtshof (OGH) wies nämlich jetzt die Nichtigkeitsbeschwerde der nun 32-jährigen Witwe gegen ihre erst in einem zweiten Rechtsgang erfolgte Mord-Verurteilung durch ein Salzburger Geschworenengericht ...