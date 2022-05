Mordalarm im Pinzgau: Frau bei Beziehungstat getötet

In Piesendorf kam es am Freitag ersten SN-Informationen zufolge zu einer Beziehungstat mit tödlichem Ende. Die Bluttat ereignete sich offenbar in einem Gasthof in der 3800-Einwohner-Gemeinde.

Opfer ist eine Frau - der mutmaßliche Täter soll ihr Ex-Partner sein. Dieser ist auf der Flucht - nach ihm wird bis dato fieberhaft gefahndet. Ein Großaufgebot an Polizisten ist im Einsatz. Auch das Sondereinsatzkommando Cobra der Polizei ist in die Großfahndung eingebunden. SN-Recherchen zufolge ereignete sich die Bluttat am frühen Freitagnachmittag. Die Frau soll von dem - getrennt von ihr lebenden - Verdächtigen niedergestochen worden sein - sie starb. Erst vor gut einem Monat, am 6. April, war es in Salzburg-Parsch zu einem mutmaßlichen Mord gekommen. Ein 33-jähriger Mann soll damals im Kokainrausch einen gleichaltrigen Bekannten erstochen haben. Der Mordverdächtige - er schwieg bislang - sitzt in U-Haft.