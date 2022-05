Mordalarm im Pinzgau: Frau erstochen - offenbar eine Beziehungstat

Eine 30-jährige Frau kam am Freitag durch Messerstiche zu Tode. Die Polizei suchte fieberhaft nach ihrem 41-jährigen ehemaligen Gatten. Bis zum späten Abend konnte der Ex-Mann des Opfers noch nicht gefunden werden.

In Piesendorf ereignete sich am Freitag ein Gewaltverbrechen mit tödlichem Ausgang - offenbar eine Beziehungstat. Zu der Bluttat kam es in einem Gasthof in der 3800-Einwohner-Gemeinde. Opfer ist eine Frau - als Täter wird ihr Ex-Ehemann vermutet. Hans Wolfgruber, Sprecher der Salzburger Polizei, bestätigte das zwar so nicht, betonte aber: "Fest steht, dass eine 30-jährige einheimische Frau durch ein Messer zu Tode kam. Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei intensiv nach dem 41-jährigen Ex-Ehemann des Opfers." Der 41-Jährige konnte bis zum späten Abend noch nicht gefunden werden. Die Tatortarbeiten und Ermittlungen durch das Landeskriminalamt würden auf Hochtouren laufen, so Wolfgruber.

Möglicherweise ist der 41-Jährige auf der Flucht. Am Freitagnachmittag stand ein Großaufgebot an Polizisten im Einsatz. Auch das Sondereinsatzkommando Cobra ist eingebunden.

Die Bluttat ereignete sich in den Vormittagsstunden. Am frühen Nachmittag wurde die Frau leblos von Angehörigen in ihrem Haus entdeckt. Die Frau könnte von dem - getrennt von ihr lebenden - 41-Jährigen niedergestochen worden sein. Der Ex-Gatte des Opfers hatte den Gasthof offenbar gemeinsam mit der 30-Jährigen gepachtet. Die - mutmaßlich von ihm erstochene - Frau soll zudem ein weiteres Lokal betrieben haben.

Mehrere Mordfälle in Salzburg innerhalb des letzten Jahres

Erst vor fünf Wochen, am 6. April, war es in Salzburg-Parsch zu einem mutmaßlichen Mord gekommen. Ein 33-jähriger Mann soll damals im Kokainrausch einen gleichaltrigen Bekannten erstochen haben. Der Mordverdächtige - er schwieg bislang - sitzt in U-Haft.

Am 29. August des Vorjahres hatte sich ebenfalls im Pinzgau eine schreckliche Familientragödie ereignet: In Maishofen hatte ein 81-jähriger Mann im Zuge eines heftigen Streits seine von ihm getrennt im großen Wohnhaus lebende 71-jährige Ex-Frau mit einem Kopfschuss getötet. Der Sohn (51) der beiden war bei dem Streit anwesend - auch auf ihn feuerte der Vater. Obwohl der Sohn einen Steckschuss im Kinnbereich erlitten hatte, gelang es ihm, den Vater zu Boden zu ringen und ihm die Pistole abzunehmen. Dann ging der 81-Jährige aber mit einem Messer erneut auf den Sohn los - es kam zu einem neuerlichen heftigen Gerangel. Letztlich erlitt der Vater Serienrippenbrüche und stumpfe Verletzungen und starb. Ein eingeleitetes Ermittlungsverfahren gegen den 51-jährigen Sohn wurde später wegen Handelns in Notwehr bzw. Nothilfe eingestellt.

Ex-Privatdetektiv erschoss zwei Frauen

Ebenfalls im Vorjahr, am 5. Mai 2021, waren in Wals-Siezenheim zwei Frauen Opfer einer erschütternden Bluttat geworden. Der mutmaßliche Täter - ein langjähriger Privatdetektiv (52) - erschoss damals seine Ex-Freundin (50) sowie auch deren Mutter (76) - mit insgesamt zehn Pistolenschüssen. Dem tatsachengeständigen Ex-Detektiv wird Ende Juli wegen zweifachen Mordes der Prozess gemacht.