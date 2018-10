Mordalarm in Zell am See: 20-jährige Pinzgauerin erschossen - Täter flüchtig

Eine junge Frau wurde am Samstagabend in einem Mehrparteienhaus in Zell am See angeschossen. Sie erlag ihren Verletzungen. Das Sondereinsatzkommando Cobra wurde eingesetzt. Bis zur Stunde wird weiter nach dem flüchtigen Täter gefahndet.

Im Pinzgau läuft seit Samstagabend eine Fahndung nach einem mutmaßlichen Mörder: Denn eine 20-jährige Pinzgauerin wurde am Samstagabend durch einen bislang unbekannten Täter in einem Mehrparteienhaus in der Einödsiedlung in Zell am See angeschossen. Die Frau verstarb noch vor Ort. Die Polizei leitete unverzüglich eine Fahndung nach dem Täter ein und führte eine Tatortsicherung durch.

Nachbarn hörten Schreie und verständigten die Polizei

Laut Polizeisprecherin Verena Rainer ist derzeit noch nicht sehr viel bekannt über die Bluttat: "Gegen 21.30 Uhr haben Bewohner des Hauses einen Notruf abgesetzt. Sie haben die Frau im Stiegenhaus gesehen und Hilferufe gehört. Wo genau die Frau getötet wurde, ist noch nicht bekannt", sagt die Polizeisprecherin. Auch über das Opfer gibt es derzeit nur wenige Angaben: "Die junge Frau ist eine Einheimische. Sie dürfte nicht mehr bei ihren Eltern gewohnt haben."

Könnte hier eine Beziehungstat ein möglicher Hintergrund sein? "Das können wir momentan noch nicht bestätigen. Wir prüfen das Umfeld der Getöteten. Es gibt noch keine Hinweise auf das Motiv," sagt Rainer.

Einsatzkommando Cobra und Hundeführer suchten nach dem Täter

Fest steht, dass sich Samstagnacht ein Polizei-Großeinsatz in Zell am See abgespielt hat: Das Einsatzkommando Cobra, das Landeskriminalamt sowie Polizeihundeführer wurden beigezogen. Verena Rainer: "Die Cobra hat die Durchsuchungen des Mehrparteienhauses durchgeführt, weil man prüfen musste, ob der Täter noch im Haus ist. Die Prüfung ist aber negativ verlaufen. Auch Diensthunde und Fahndungsgruppen waren im Einsatz. Es fand auch eine Außensicherung des Gebäudes statt."

Polizei konnte Patronenhülsen und Projektile sicherstellen

Zumindest in einem Punkt war der Einsatz erfolgreich: Denn im Bereich des Tatorts wurden von der Polizei Patronenhülsen sowie Projektile aufgefunden und sichergestellt. Polizeisprecherin Rainer: "Die Tatwaffe ist derzeit aber noch nicht bekannt - und sie wurde auch noch nicht gefunden."

Von der Staatsanwaltschaft wurde in weiterer Folge eine Obduktion des Opfers angeordnet. Derzeit laufen die Ermittlungen, sowie die Fahndung nach dem Täter. Befragungen werden durchgeführt. Weitere Hintergründe zur Tat sind noch nicht bekannt.

