Nach den Todesschüssen auf eine 20-jährige Frau iin Zell am See wurden nun zwei 18-jährige Burschen angeklagt: einer wegen Mordes, einer wegen Beteiligung daran.

Die schreckliche Bluttat am Abend des 20. Oktober 2018 hatte nicht nur im Pinzgau für Entsetzen gesorgt: Eine 20-jährige Modeverkäuferin war damals in Zell am See in einem Mehrparteienhaus direkt vor ihrer Wohnungstür durch vier Pistolenschüsse aus nächster Nähe erschossen ...