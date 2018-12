Mordfall in Zell am See: Polizei verhaftete 17-jährigen Tatverdächtigen

Am 20. Oktober war in einem Mehrparteienhaus in Zell am See eine 20-jährige Frau durch mehrere Schüsse in die Brust getötet worden. Nach langwierigen Ermittlungen hat die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen wegen Mordverdachts festgenommen. Es handelt sich um einen 17-jährigen, bisher unbescholtenen Pinzgauer.

Wie der Verteidiger des jungen Pinzgauers, Rechtsanwalt Michael Ringl aus der Stadt Salzburg, den SN bestätigte, wurde sein Mandant am vergangenen Wochenende von der Polizei festgenommen. Der 17-Jährige wird beschuldigt, an der Ermordung der 20-jährigen Frau beteiligt gewesen zu sein. Verteidiger Michael Ringl: "Gestern, Mittwoch, wurde über den jungen Mann wegen des Verdachts der Beteiligung am Mord die Untersuchungshaft verhängt. Ich habe mit ihm schon gesprochen. Auch mit seinen Eltern. Ich bin dabei, die Vorwürfe genau zu prüfen. Näheres kann ich noch nicht sagen."

SN-Recherchen zufolge wurde bei dem 17-Jährigen die mutmaßliche Tatwaffe gefunden. Er soll die 20-jährige Frau seit Längerem gekannt haben.

Anwalt Ringl zufolge findet am 9. Jänner die erste Haftprüfung statt.

Die 20-jährige gelernte Verkäuferin war am 20. Oktober gegen 21.30 Uhr direkt vor ihrer Wohnungstür in dem Mehrparteienhaus erschossen worden. Sie wollte offenbar gerade die Tür aufsperren, als sie der Täter mit mehreren Schüssen niederstreckte. Die 20-Jährige starb noch im Stiegenhaus - laut Obduktionsbericht verblutete sie innerlich.

Bei 17-Jährigem zwei Schusswaffen sichergestellt

Die Salzburger Polizei bestätigte am Donnerstagmittag in einer Aussendung die Verhaftung des 17-Jährigen. "Am 23. und 24. Dezember", so heißt es dort, sei es den Ermittlern "aufgrund von Erkenntnissen aus den ,digitalen Fußabdrücken', die die 20-Jährige im Internet hinterließ", gelungen, den 17-jährigen Pinzgauer als Tatverdächtigen festzunehmen. Im Besitz des Burschen - er kommt aus dem Bekanntenkreis des Mordopfers - stellten die Polizisten zwei zu Schusswaffen umgebaute Schreckschusspistolen sicher. Die waffentechnische Überprüfung beim Bundeskriminalamt ergab laut Polizeibericht, "eine höchstwahrscheinliche Übereinstimmung mit den am Tatort und im Zuge der Obduktion des Opfers sichergestellten Spuren".

U-Haft wegen dringenden Verdachts in Richtung Mord

Eine persönliche Verantwortung des Tatverdächtigen zum Sachverhalt gebe es laut Polizei bislang noch nicht. Aufgrund der Faktenlage habe die Staatsanwaltschaft Salzburg die Überstellung des festgenommenen 17-jährigen Pinzgauers in die Justizanstalt Salzburg angeordnet. Der Journalrichter des Landesgerichts Salzburg verhängte daraufhin am Stefanitag über den Beschuldigten Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachtes in Richtung Mord. Dazu Peter Egger, der Sprecher des Landesgerichts: "Der Journalrichter nahm bei Beschuldigten die Haftgründe der Tatbegehungsgefahr, der Verdunkelungsgefahr und der Fluchtgefahr an."

Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen erstrecken sich nun auf die Überprüfungen und Auswertungen der gewonnenen Erkenntnisse sowie die Vernehmung des Tatverdächtigen, von etwaigen Zeugen und Auskunftspersonen. Sobald es kriminaltaktisch möglich sei und alle Fakten überprüft seien, werde es eine abschließende Presseinformation des Landeskriminalamtes gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft geben, heißt es im Polizeibericht.

Brisant: Die kaltblütig aus kurzer Distanz erschossene Frau war offenbar in die Drogenszene verstrickt. Gegen die junge Zellerin war seit Mai wegen Suchtgifthandels ermittelt worden. Sie soll demnach seit Sommer 2017 rund fünf Kilogramm Marihuana gewinnbringend verkauft haben.

Die Polizei hatte zuvor wiederholt betont, bei der Tätersuche "in alle Richtungen" zu ermitteln. Besonders ins Auge gefasst wurde naturgemäß das soziale Umfeld des Opfers. Die 20-Jährige war in sozialen Netzwerken sehr aktiv und hatte einen großen Bekanntenkreis. An der Auswertung ihres "digitalen Fußabdrucks" wurde mit Hochdruck gearbeitet, zudem war im Tatortbereich eine Vielzahl von DNA-Spuren und Fingerabdrücken gesichert worden.