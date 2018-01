Mordfall Krenn: Junge Frau muss in U-Haft bleiben

Jene 20-jährige Frau, die laut Staatsanwaltschaft dringend verdächtig ist, ihrem Ex- Freund - einem 24-jährigen Flachgauer - bei der mutmaßlichen Ermordung des Stadt-Salzburgers Roland Krenn geholfen zu haben, muss weiter in U-Haft bleiben.

Die junge Frau, die den Vorwurf der Beihilfe zum Mord vehement bestreitet, hatte über ihren Verteidiger Kurt Jelinek am 21. Dezember Beschwerde über die Verlängerung der U-Haft erhoben. Am Montag hat nun ein Dreirichtersenat des Oberlandesgerichts Linz die Beschwerde jedoch zurückverwiesen und per Beschluss festgestellt: Die U-Haft über die unbescholtene Flachgauerin bleibt wegen weiterhin dringenden Tatverdachts in Richtung Beihilfe zum Mord bzw. Raub zumindest bis zum 19. März aufrecht.

Verteidiger Jelinek sagte dazu auf SN-Anfrage: "Ungeachtet der Entscheidung wird sich die Unschuld meiner Mandantin im zu erwartenden Prozess herausstellen. Davon bin ich überzeugt."

Der vermögende Roland Krenn (63) soll im Juli 2016 vom 24-jährigen Flachgauer unter Mithilfe seiner Ex-Freundin mit Tabletten betäubt, geknebelt und gefesselt worden sein. Der nur zum Raubvorwurf geständige 24-Jährige soll Krenn dann noch einen Stoffsack über den Kopf gestülpt haben - das Opfer sei daraufhin erstickt. Mitbeschuldigt ist auch noch ein - nicht geständiger - 29-jähriger Gastwirt aus dem Innviertel. Auf dessen Anwesen, und zwar in einem Schweinestall, war im Mai 2017 die stark verweste Leiche Krenns entdeckt worden.