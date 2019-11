Mordfall Lehen: Albaner gestand Schüsse auf Vater und Sohn vor Lokal

Zwei Bosnier wurden im Juni vor einer Café-Bar in der Ignaz-Harrer-Straße in Lehen angeschossen, ein 46-Jähriger starb. Der Verdächtige gab nun zu, auf die beiden Männer gefeuert zu haben. Eine Tötungsabsicht bestreitet er.

"Darf man fragen, was da passiert ist?", sagt eine Passantin im Vorbeigehen. In der Ignaz-Harrer-Straße in Lehen haben am Donnerstagvormittag vermummte Polizisten Stellung bezogen. Vor jenem Lokal, in dessen Gastgarten am Abend des 4. Juni ein 46-jähriger Bosnier erschossen und ...