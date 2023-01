"Ich habe das Messer reflexartig genommen": Pinzgauer wegen Mordes an seiner Frau vor Gericht

Mit drei Messerstichen wurde im Mai des Vorjahres eine 30-Jährige in Piesendorf getötet. Ihr Ehemann gibt die Tat vor Gericht zu. Sein Verteidiger spricht von einem "Affektsturm" und "Totschlag".

Der angeklagte 42-Jährige bekennt sich am Mittwochvormittag schuldig. "Schuldig für Totschlag, aber nicht des Mordes", sagt der Pinzgauer vor dem Geschworenengericht. Kurz vor der Tat habe er mit seiner Ehefrau Büroarbeiten im gemeinsamen Gastronomiebetrieb in Piesendorf erledigt. Er habe ihr auch noch geholfen, Geschirr in ihr Auto zu verladen. Dabei sei es zu einem heftigen Streit gekommen, der schließlich eskaliert sei.

Angeklagter stellte sich einen Tag nach der Tat

Der Gastronom soll am 13. Mai 2022 ...