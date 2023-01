Mit Küchenmesser erstochen: Prozess gegen Ehemann in Salzburg startet

Im Mai wurde eine 30-Jährige in Piesendorf getötet. Nun muss sich ihr Ehemann vor Gericht verantworten: Er soll sie mit einem Küchenmesser erstochen haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Gastronom die Tat geplant hatte.

Am Landesgericht Salzburg startet am Mittwoch der Prozess gegen einen 42-Jährigen wegen des Vorwurfs des Mordes. Der Gastronom soll am 13. Mai 2022 in seinem Gasthaus im Pinzgau seine 30-jährige Frau, die von ihm getrennt lebte, aus Eifersucht gewürgt und mit drei Messerstichen in den Brustbereich getötet haben. Er stellte sich einen Tag später - nach zwischenzeitlicher Flucht - der Polizei und legte ein Tatsachengeständnis ab. Sein Verteidiger sprach im Vorfeld des Prozesses von "Totschlag".

Staatsanwaltschaft: Ehemann habe die Tat geplant

Das Paar führte mehrere Gastronomiebetriebe, hatte sich aber im Jänner 2022 getrennt. Laut Staatsanwaltschaft hat der Ehemann die Tat geplant. Gegen ihn bestand bereits ein Betretungs- und Annäherungsverbot, dessen Antrag die 30-Jährige aber am Tag vor der Tat zurückzog, nachdem ihr der Mann mitgeteilt hatte, dass er eine neue Beziehung eingegangen sei. Am darauffolgenden Tag überredete er seine Noch-Frau, in eines der von ihm gepachteten Gasthäuser zu kommen. Dort entstand eine heftige Auseinandersetzung, die für die 30-Jährige tödlich endete. Als Tatmotiv nannte der Beschuldigte vor der Polizei Beleidigungen und Kränkungen durch seine Frau.

Einem neuropsychiatrischen Gutachten zufolge war der Mordbeschuldigte zur Tatzeit zwar in einem "emotional destabilisierten Zustand", aber zurechnungsfähig. Der 42-Jährige und das Opfer hatten sich 2010 kennengelernt und 2017 geheiratet, es gibt eine gemeinsame Tochter. Der Prozess ist für zwei Tage angesetzt.