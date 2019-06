Mordfall Salzburg-Lehen: Die Polizei sucht international nach diesem Täter

Ein 31-jähriger Albaner soll der mutmaßliche Täter sein. Der Mann ist auf der Flucht und wird nun per Interpol-Fahndung gesucht. Die Tatwaffe ist mittlerweile gefunden und auf Spuren untersucht.

Bei einer Schießerei in Salzburg-Lehen am 4. Juni ist ein 46-jähriger Bosnier getötet und sein 24-jähriger Sohn schwer verletzt worden. Die Polizei hat einen 34-jährigen Albaner verhaftet, weil er an der Tat beteiligt sein soll. Er ist aber nicht der gesuchte Schütze. Dieser ist den Beamten aber nun bekannt. Die Polizei veröffentlichte am Montagnachmittag ein Fahndungsersuchen. Demnach sucht die Polizei nach dem 31-jährigen Klodjan Fusha, Spitzname "Klod". Der Albaner sei verdächtig, eine schwere Straftat gegen Leib und Leben (Mord und versuchter Mord) begangen zu haben. Seitens des Landesgerichtes Salzburg wurde gegen Klodjan Fusha eine Festnahmeanordnung, Europäischer Haftbefehl und Interpolfahndung erlassen.

Bereits am Pfingstwochenende hatte ein Passant eine Faustfeuerwaffe in der Nähe des Tatortes gefunden. Wie die kriminaltechnische Auswertung nun ergeben hat, handelt es sich um die gesuchte Tatwaffe der Marke Glock, neun Millimeter.

Quelle: SN