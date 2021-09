Mordfall Untersberg: 44-jährige Frau wurde mit Schraubenzieher getötet

Die bei Großgmain tot entdeckte Frau war von Stichen übersät. Ein Schraubenzieher war die Tatwaffe - gefunden im Auto ihres weiterhin flüchtigen Ex-Gatten.

Nach der nunmehr durchgeführten gerichtsmedizinischen Obduktion steht es endgültig fest: Bei der am vergangenen Samstag in einem Waldstück am Fuße des Untersbergs nahe Großgmain tot aufgefundenen Frau handelt es sich um jene 44-jährige Stadt-Salzburgerin, die am 24. August als abgängig gemeldet worden war.

Weitere schreckliche Tatsache ist: Die Obduktion brachte zutage, dass die Frau, eine bosnische Serbin mit österreichischer Staatsbürgerschaft, auf brutale und grausame Weise getötet worden ist. Polizeisprecher Hans Wolfgruber am Dienstagnachmittag zu den SN: "Die Frau starb an einer Vielzahl von Stichen gegen ihren Oberkörper. Die Gerichtsmedizin konnte die genaue Zahl nicht mehr feststellen."

Tatwaffe, so Wolfgruber, sei ein 27 Zentimeter langer, zugespitzter Schraubenzieher gewesen: "Dieser ist in dem Auto des 47-jährigen Ex-Ehemanns des Opfers aufgefunden worden." Das besagte Auto, einen weißen BMW, hatte die Polizei noch am 24. August im 90 Kilometer von Großgmain entfernten Lungau - konkret auf einem Abstellplatz direkt neben der A10 in Zederhaus - sichergestellt.

Der unter dringendem Mordverdacht stehende 47-jährige Bosnier war - wie berichtet - zeitgleich mit seiner Ex-Gattin ebenfalls als vermisst gemeldet worden. Polizeisprecher Wolfgruber: "Am Dienstag kam es neuerlich zu einer groß angelegten Suchaktion nach dem abgängigen bzw. nach dem mit Haftbefehl gesuchten Ex-Mann der Getöteten. Die Suche erfolgte unter anderem im Bereich des Auffindungsortes seines Autos - also im Lungauer Riedingtal." Eingebunden in die Suchmaßnahmen seien dabei unter anderem sieben Polizeidiensthundeführer mit ihren Leichenspürhunden. Bis dato verlief diese Suche jedoch ergebnislos, so der Polizeisprecher. Konkrete Hinweise oder nähere Anhaltspunkte, dass der 47-jährige Bosnier vom Riedingtal aus weitergeflüchtet ist, gebe es laut Polizei derzeit nicht.

Die Staatsanwaltschaft gab den Leichnam der 44-jährigen Frau - sie hatte sich vom 47-Jährigen im Vorjahr scheiden lassen - nun zur Beerdigung frei.