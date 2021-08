Mordfall Untersberg: Polizeiaufruf zu sichergestelltem BMW

Nach Auffindung seiner toten Ex-Frau in Großgmain am Fuße des Salzburger Untersberges: Mordverdächtiger Bosnier bleibt vorerst weiter verschwunden.

Die Polizei suchte bzw. fahndete auch am Montag weiter nach jenem 47-jährigen, in der Stadt Salzburg wohnhaften Bosnier, dessen 44-jährige Ex-Ehefrau am vergangenen Samstag am Fuß des Untersbergs in einem Waldstück tot entdeckt worden war. Die Leiche der Frau wies Verletzungen am Körper auf. Für Montagnachmittag war in der Gerichtsmedizin die Obduktion der Leiche angesetzt, um die genaue Todesursache zu klären. Ein Obduktionsergebnis war vorerst nicht bekannt. Wie berichtet wird gegen den 47-Jährigen, der wie die Ex-Gattin am Dienstag, den 24. August, als vermisst gemeldet worden war, inzwischen wegen Mordverdachts ermittelt.

Das seit dem Jahr 2020 geschiedene Paar hatte sich am Montag, 23. August, angeblich wegen des Verkaufs seiner in Salzburg-Lehen befindlichen gemeinsamen Wohnung getroffen - seine Handys waren beide im Bereich Großgmain/Fürstenbrunn eingeloggt gewesen.

Der verschwundene Bosnier und seine nunmehr tot aufgefundene Ex-Frau - Österreicherin mit serbischen Wurzeln - haben zwei gemeinsame Söhne. Nachdem der ältere Sohn die Mutter als abgängig gemeldet hatte, startete die Polizei eine Suchaktion. Und zwar nicht nur am Fuß des Untersbergs, sondern auch 90 Kilometer südlich in Zederhaus, wo der weiße BMW des 47-Jährigen noch am vergangenen Dienstag kurz nach dem Südportal des Tauerntunnels auf einem Abstellplatz neben der A10 entdeckt worden war. Im Auto sicherten die Ermittler eine Blutspur, offenbar auch eine Eisenstange und auch das ausgeschaltete Handy der 44-Jährigen. Die Polizei schließt nicht aus, dass der 47-Jährige weitergeflüchtet ist. Polizeipressesprecher Hans Wolfgruber: "Möglicherweise hat jemand in der Nacht vom 23. auf 24. August beobachtet, wie der weiße BMW beim Südportal abgestellt wurde. Vielleicht hat jemand dabei auch eine oder allenfalls auch mehrere Personen wahrgenommen." Etwaige Hinweise an die Polizei unter ☎ ☎ ☎ 059133 50333.