Mordfall Zell am See: Polizei verhaftete 17-jährigen Tatverdächtigen

Am 20. Oktober war in einem Mehrparteienhaus in Zell am See eine 20-jährige Frau durch mehrere Schüsse in die Brust getötet worden. Nach langwierigen Ermittlungen hat die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen 17-jährigen, bisher unbescholtenen Pinzgauer.

SN/robert ratzer Das Haus, in dem die erschossene junge Frau wohnte.