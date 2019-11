Mordfall Zell am See: Staatsanwaltschaft verzichtet auf Rechtmittel gegen die verhängten Strafen

Wie berichtet wurden zwei Pinzgauer, 18 und 19 Jahre alt, am Donnerstagabend in Salzburg wegen Mordes an einer 20-jährigen Frau aus Zell am See zu zehn bzw. zwölf Jahren Haft verurteilt. Für die Staatsanwaltschaft, im Prozess vertreten durch Ersten Staatsanwalt Marcus Neher, sind die Strafen angemessen - sie verzichtet auf Rechtsmittel.

SN/bilderbox Symbolbild.