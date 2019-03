Laut Sachverständiger sei es naheliegend, dass der 18-Jährige auch künftig schwerwiegende Taten begehen werde.

Im Kriminalfall um den gewaltsamen Tod einer 20-Jährigen aus Zell am See laufen unverändert die Ermittlungen. Wie berichtet, sitzen ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger in Untersuchungshaft. Beim erstgenannten diagnostizierte die Wiener Gerichtssachverständige Gabriele Wörgötter kürzlich eine ausgeprägte kombinierte Persönlichkeitsstörung. Laut ...