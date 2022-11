81-jährige Salzburgerin getötet: Pensionist zu 20 Jahren Haft verurteilt

Im Mordprozess gegen jenen 62-Jährigen, der in Maxglan laut Anklage eine Frau mit 28 Stichen tötete, kam es Dienstag zu einem einstimmigen Schuldspruch. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die acht Geschworenen waren sich in ihrem Wahrspruch einig: Der 62-jährige Angeklagte ist schuldig, Ende August 2020 eine 81-jährige Pensionistin in einer großen Wohnanlage in Salzburg-Maxglan in ihrer Wohnung mit insgesamt 28 Messerstichen vorsätzlich getötet zu haben. Das Urteil des Geschworenengerichts unter Vorsitz von Richter Günther Nocker: 20 Jahre Haft. Als erschwerend wertete das Gericht die besondere Brutalität der Tat. Der Angeklagte meldete Nichtigkeitsbeschwerde und Strafberufung an - das Urteil ist somit nicht rechtskräftig. Sein Kommentar unmittelbar nach der Urteilsverkündung: ...