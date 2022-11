Mordprozess in Salzburg: Angeklagter beteuert trotz DNA-Spuren weiterhin seine Unschuld

Am Salzburger Landesgericht begann am Montagmorgen der Prozess gegen einen 62-Jährigen. Der Mann soll im August vor zwei Jahren seine damalige Nachbarin in Salzburg-Maxglan mit 28 Stichen ermordet haben. Die Staatsanwaltschaft spricht von einem "Overkill". Der Angeklagte behauptet, seine DNA-Spuren seien am Tatort abgelegt worden.

