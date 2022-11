Angeklagter kritisiert Ausführungen des DNA-Experten und des Kriminalpsychologen

Laut dem Gutachten des neuropsychiatrischen Sachverständigen leidet der Angeklagte an einer schizoiden Persönlichkeitsstörung. Er sei zum Tatzeitpunkt aber zurechnungsfähig gewesen. Auch die Hausmeisterin des Wohnblocks sagte am Dienstagvormittag vor Gericht aus.

Tag zwei im Salzburger Mordprozess gegen einen 62-jährigen Pensionisten, der Ende August 2020 eine 81-jährige Frau in deren Wohnung in einer großen Wohnanlage in Salzburg-Maxglan auf furchtbare Weise erstochen haben soll. Staatsanwältin Elena Haslinger zeigte sich zum Prozessauftakt am Montag überzeugt, dass der Angeklagte die betagte Frau - sie lebte in der Wohnanlage einen Stock über dem 62-Jährigen - in ihrer Wohnung mit 28 Messerstichen regelrecht hingerichtet und dann in eine Stoffbahn eingewickelt habe. 14 DNA-Spuren am Tatort und direkt ...