Kriminalpsychologe Thomas Müller: "Täter sind auch unsere Lehrmeister"

Kriminalpsychologe Thomas Müller half der Polizei, einen Verdächtigen nach dem Mord an einer Pensionistin in Salzburg festzunehmen.

Am Montag startet der Prozess gegen den Mann, der eine 81-Jährige vor zwei Jahren mit 28 Stichen in Maxglan umgebracht haben soll. Als die Ermittler damals feststeckten, half Kriminalpsychologe Thomas Müller.

Sie sind zum Fall in Maxglan hinzugezogen worden. Wie sind Sie vorgegangen? Thomas Müller: So wie bei allen anderen Fällen auch. Anhand der vorliegenden Fakten, also von Tatortbildern, Obduktionsergebnissen, Skizzen, Tatortbeschreibungen und den gesamten Opferinformationen - wir bezeichnen diese Informationen als objektive Tatbestandsmerkmale -, versuche ich die ...