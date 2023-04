Mordprozess in Salzburg: Verwirrspiel um Geständnis des Beschuldigten

Einmal so, dann so: Der Angeklagte im Salzburger Mordprozess hat am Dienstag ein von seinem Anwalt angekündigtes Geständnis zunächst nicht abgelegt. Später tat er es dann doch wieder.

Weil er laut Anklage am frühen Morgen des 6. April 2022 in Salzburg-Parsch einen 33-jährigen langjährigen Bekannten und Freund erstochen hat, steht ein 34-jähriger gebürtiger Türke am Dienstag vor einem Salzburger Geschworenengericht (Vorsitz: Bettina Maxones-Kurkowski). Das Opfer erlitt insgesamt fünf Stiche im Bauch-, Brust-, Kopf- sowie Rückenbereich und verblutete. Dem 15-fach vorbestraften Angeklagten (Verteidiger Kurt Jelinek) droht lebenslange Haft. Zu der Bluttat war es in einer großen Wohnanlage gekommen. Zur Tatzeit stand der Angeklagte laut Gutachten unter erheblichem Einfluss mehrerer Suchtmittel wie etwa Kokain und Cannabis, sei aber dennoch zurechnungsfähig gewesen. "Es ist irgendwie ausgeartet" Der 34-Jährige schwieg im Vorverfahren zunächst noch zu den Vorwürfen. Doch im Eröffnungsplädoyer des Verteidigers hieß es, der Beschuldigte werde sich zur Anklage geständig bekennen. Er sei jedoch "nicht mit dem Plan zu ihm (Opfer, Anm.) gekommen, um ihm das anzutun. Es ist irgendwie ausgeartet." Kurz danach war wieder alles anders. Denn bei der Einvernahme durch die Richterin machte der Beschuldigte einen Rückzieher: "Ich wollte ihn nicht töten. Ich habe nicht mit Absicht zugestochen. Ich wollte einfach, dass unsere Auseinandersetzung endet und dass er zum Schimpfen aufhört."

"Mein Mandant bekennt sich schon schuldig zur Mordanklage. Er hatte nur sagen wollen, dass es ihm sehr leid tue, was er gemacht hat. " Kurt Jelinek Verteidiger Verteidiger Jelinek bat daraufhin um eine zehnminütige Unterbrechung der Verhandlung. Er müsse sich mit seinem Mandanten besprechen, erklärte der Anwalt. Und dann kam das heraus. Jelinek betonte nach der intensiven Unterredung mit seinem Mandanten, dass dieser "sich schon schuldig zur Mordanklage bekennt". Sein Mandant habe nur sagen wollen, dass "ihm sehr leid tue was er gemacht hat". Im übrigen, so Jelinek, werde der Angeklagte nun "Verteidigungsrechte wahrnehmen" und keine weiteren Fragen mehr beantworten.