Mordverdacht: Eltern nach Tod von Säugling in Salzburg festgenommen

Die Obduktion des sieben Wochen alten Buben ergab mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass der Tod auf ein Schütteltrauma zurückzuführen ist. Der 25-jährige Vater und die 19-jährige Mutter wurden am Nationalfeiertag verhaftet. Sie beschuldigen sich gegenseitig.

Was genau sich am Samstag in einer Wohnung im Salzburger Stadtteil Riedenburg zugetragen hat, das versucht das Landeskriminalamt Salzburg gerade zu klären. Die Polizei informierte am späten Donnerstagnachmittag über die Festnahme eines 25-jährigen Vaters und einer 19-jährigen Mutter, beide stammen aus Salzburg.

Die Eltern - so der Vorwurf - sollen ihren sieben Wochen alten Sohn zu Tode geschüttelt haben. Fest steht: Die Rettungskräfte wurden am Samstag alarmiert und trafen wenig später gemeinsam mit dem Notarzt vor Ort ein. In der Wohnung wurde noch versucht, den Buben zu reanimieren. Erfolglos. Wenig später musste der Säugling für tot erklärt werden. Die Polizei wurde vom Roten Kreuz über die laufende Reanimation informiert und begab sich - wie in solchen Fällen üblich - mit einer Streife ebenfalls sofort zur Wohnanlage.

Festnahme in der Nähe des Hauptbahnhofes

Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete eine Obduktion an. Diese wurde am Dienstag durchgeführt. Das Ergebnis ist für die Ermittler eindeutig: Der Tod sei mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf ein Schütteltrauma zurückzuführen. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin mündlich die Festnahme der Eltern an. Der 25-jährige Vater und die 19-jährige Mutter, beide aus Salzburg, wurden am Vormittag des Nationalfeiertages in der Nähe des Hauptbahnhofes festgenommen.

Bei der Einvernahme sollen sich die beiden laut Polizei gegenseitig beschuldigt haben, ihren Sohn mehrfach heftig geschüttelt und geschlagen zu haben. Noch am Donnerstag hat die Staatsanwaltschaft die Überstellung der Eltern in die Justizanstalt nach Puch verfügt. Das Landeskriminalamt hat unterdessen die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Die Staatsanwaltschaft Salzburg ermittelt nun wegen Mordverdachts. Sowohl gegen den Vater als auch gegen die Mutter bestehe ein dringender Tatverdacht, dem Säugling ein Schütteltrauma zugefügt zu haben, das letztendlich zum Tod geführt habe, heißt es seitens der Behörde.