Mordverdacht in Salzburg-Parsch: Vorbestrafter 33-Jähriger soll Bekannten erstochen haben

Das ebenfalls 33-jährige Opfer lag tot am Gang vor seiner Wohnung in einer großen Wohnanlage. Ein Bekannter steht im Verdacht, ihn mit fünf Messerstichen erstochen zu haben. Wurden zuvor Alkohol und Kokain konsumiert?

Bereits am frühen Mittwochmorgen war in einem der Mehrparteienhäuser einer großen Wohnanlage im Salzburger Stadtteil Parsch ein 33-jähriger Einheimischer tot aufgefunden worden. Das Opfer, es lag im Gang im Nahbereich seiner Wohnung, wies fünf Stichverletzungen auf. Wie die Polizei nun am Donnerstag mitteilte, steht ein gleichaltriger Bekannter des Salzburgers im Verdacht, diesen mit einem Messer erstochen zu haben. Der ebenfalls 33-Jährige - ein Österreicher türkischer Herkunft mit etlichen Vorstrafen - wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft schon kurz nach Auffindung des ...