Mordverdächtiger Iraker saß in der Psychiatrie

37-Jähriger tötete in Mittersill einen Pakistaner und verletzte einen zweiten schwer. Nun soll ein Gutachter klären, ob er unter einer psychischen Krankheit leidet und allenfalls die Voraussetzungen für eine Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher vorliegen.

Es war eine schreckliche Bluttat, die sich am 21. Dezember in einem Gasthaus in Mittersill ereignet hatte: Ein 37-jähriger Iraker stach offenbar grundlos mit einem Messer auf zwei Pakistaner (33, 34) ein. Der 33-Jährige starb am Tatort, der 34-Jährige überlebte schwer verletzt. Der 37-Jährige, beschuldigt des Mordes und Mordversuchs, lebte mit den zwei Opfern in dem Gasthaus, in dem auch Flüchtlinge wohnen. Sowohl der Messerstecher als auch die Pakistaner sind bzw. waren als subsidiär schutzberechtigte Flüchtlinge eingestuft.