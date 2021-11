Das Pflichtprogramm beginnt um 7 Uhr in der Früh. Eigentlich "seit immer". Fixpunkt: Das Ö1 Morgenjournal. Aktuell leider mit der persönlichen Feststellung zu versehen: Wenn es die Nerven erlauben.

30 Minuten prasseln da Neuigkeiten im Morgengrauen aus aller Welt auf die Gehörgänge ein. In Anlehnung an einen Filmtitel aus dem Jahr 1968 ("Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung") ist leider ein Korrektiv notwendig. Denn sie ist es eben nicht, diese Welt - nämlich in Ordnung. ...