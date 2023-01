Motivierende Kurse für Kinder mit Übergewicht: "Es macht Spaß und ist gut für den Körper"

Dem Übergewicht wird mit Gruppendynamik spielerisch der Kampf angesagt. Die PN schauten bei einem "easykids"-Kurs in Saalfelden vorbei.

Im Turnsaal der HIB Saalfelden werden die Sinne geschärft. Das bewusste Wahrnehmen steht beim PN-Besuch auf der Tagesordnung. Ergotherapeutin Viktoria Schlick lässt die teilnehmenden Kinder und deren Begleitpersonen mit verbundenen Augen über einen Barfußparcours robben oder laufen, in einer Box nach Gegenständen fühlen und es gilt zu erraten, was jemand anderer mit verschiedenen Dingen auf den eigenen Rücken zeichnet. "Wenn man sich die Sinne bewusst macht, lernt man, den Körper besser einzuschätzen, und wird sicherer in seinem Tun", erklärt Schlick.

...